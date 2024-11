A czemu miałaby się jej stać jakakolwiek krzywda?

Polacy to bardzo gościnni i mili ludzie. Może na co dzień nie wyglądamy na przyjaznych, bo nie mamy przyklejonego do twarzy sztucznego uśmiechu, ale w rzeczywistości jesteśmy bardzo otwartymi ludźmi. Trzeba nas tylko dobrze poznać.

To, że neuropki wszędzie widzą rasism, nie znaczy że tak jest. Najbardziej wkurzające jest jednak to, że neuropki próbują w swojej wizji świata wspierać się wypowiedziami atencyjnych czarnoskórych bab, Pokaż całość