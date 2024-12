Idzie syryjski uchodźca po Niemczech, podchodzi do napotkanego przechodnia i mówi:

- Dziękuję za przyjęcie do kraju.

- Nie ma za co, jestem Turkiem - odpowiada przechodzień.

Syryjczyk idzie dalej, podchodzi do następnego człowieka i mówi:

- Dziękuję za przyjęcie do kraju.

- Nie ma za co, jestem Pakistańczykiem - odpowiada przechodzień.