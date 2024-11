Pachołki reżimu są takie same na całym świecie. Do tłumienia nie wybiera się ani ludzi mądrych, ani takich z kręgosłupem moralnym, bo w życiu by nie chcieli w tym uczestniczyć. Tam idą niziny społeczne zadowolone z tego że z mocą "prawa" mogą bezkarnie dać ujście swoim prymitywnym instynktom. Nie na darmo w Polsce jest gigantyczny opór przed wprowadzeniem pełnej identyfikowalności poszczególnych funkcjonariuszy podczas pacyfikacji protestów.