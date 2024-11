Bawi mnie to jak w zależności od sytuacji z islamskich rezunów którzy lubują się w dekapitowaniu ludzi oraz niszczeniem tysiącletnich zabytków, robi się rebeliantów/bojowników o wolność. Jedyny w miarę normalny w tym regionie to sam Asad. Porównajcie sobie zdjęcia Syrii sprzed wojny. To był bardzo fajny i dobrze ogarnięty kraj ale wiadomo, tak być nie możne to postanowiono zaserwować im wojnę domową, ohhh przepraszam arabską wiosnę.