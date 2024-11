I jak rozumieją zachowanie policji tak parkujący kierowcy? Że mają rację. No tak, niby jest jakieś prawo, ale to pieszy się tu czepia i wiadomo, że przepisy to tylko sugestia, a jak się nie da inaczej no to trudno. Dopóki nie nastąpi zmiana mentalna w społeczeństwie, a zatem również w policji, to się w tym kraju nic nie zmieni. Ale Maksym i jemu podobni robią zajebistą robotę bo to jest właśnie próba Pokaż całość