Jak to się nie udała - milion najzagorzalszych kacapów którzy postanowili nieść poza granice te swoje hasła o ruskimi imperium łącząc to sprytnie z kradzieżą pralek - gryzie piach albo na wózkach inwalidzkich (nie takich jak u nas tylko drewnianych, jak z filmów o sredniowieczu) żebrze na ruskich dworcach o żarcie i wódkę.



Ci co mieli odmiennie zdanie - wyemigrowali. No, sporo też siedzi w pierdlach.



Zostali tylko ci którym wszystko jedno.