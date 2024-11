Nieźle, ciekawe co to będą pchali do głów dzieciom w wieku 9 lat, pewnie to, że dwie płcie to tylko stereotyp i związek faceta z kobietą to niczym się nie różni od związku dwóch facetów :)



"uczniowie klas IV-VI – w zakresie edukacji o zdrowiu seksualnym – będą obowiązkowo uczyć się o:

o stereotypach płciowych oraz ich negatywnym wpływie na funkcjonowanie człowieka."