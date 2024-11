No well, jak ja chciałem zareklamować działalność zupełnie niewinną, zgodną z prawem, zarejestrowaną, z wszystkimi certyfikatami, ale jak się okazało zakazaną w regulaminie facebooka (hodowla kotów), to wieczystą blokadę na dodawanie już jakichklolwiek reklam, miałem w jakieś 120 sekund XD