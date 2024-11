Gdyby nie PL 2050 to 0% Donalda Tuska dawno by zostało przemycone. Tak naprawdę trzeba głosować na inne partie niż PIS/PO. Bo jednowładztwo nie jest dobre co pokazał PIS. Natomiast jakby PO miała tyle samo głosów co PIS to miała by gdzieś "przystawki". Dlatego trzeba głosować na inne partie aby razem tworzyły koalicje. Niech się żrą w koalicji pomiędzy sobą różne partie.