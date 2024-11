To jest ciekawe zagadnienie. Ludzie boją się uszkodzić rogatki, ale pozostałą infrastrukturę będącą dobrem wspólnym niszczą bez zahamowań.



W tym przypadku typ nie dość, że bał się uszkodzić drugiej zapory, mimo że pierwszą skosił, to na dodatek machał do rozpędzonego pociągu by ten się... zatrzymał? xD