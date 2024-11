Najs traj... dopłaty do 90k kredytów bk2 kosztują ok 1 mld w 2024, ale wygenerowały ~30 mld pieniądza z kredytów wpompowanego w trybie fomo na rynek.

I SLDowcy teraz mówią, że 1 zł na dopłaty i 1 zł na budownictwo społeczne i będzie ok xD