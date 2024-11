Pokaż całość

A teraz dodaj do tego opiekę nad dzieckiem i robią Ci się zaległości „rzeczy które warto by było zrobić” na pół roku. Niby żona jest na macierzyńskim ale jak wstaje większość razy w nocy żeby chłop się wyspał do pracy, potem siedzi z potomkiem naście godzin do tej 17-18 (przypominam, że dziecko często zaczyna dzień o 4-5 rano) to też chce sobie odpocząć i zająć się czymś innym. Kończysz robotę,