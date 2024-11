odpowiadając Pani Bryłce, nie, to nie zniszczy rolnictwa, ale utworzy wolny rynek produktów rolnych - a przecież za wolnym rynkiem Konfederacja jest, tak?

być może doprowadzi to do dalszego zmniejszania ilości małych gospodarstw rolnych w Polsce.

Rolnictwo mało hektarowe jest niewydolne i mało opłacalne z punktu widzenia rynku.