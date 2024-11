Czy ten cały kraj to banda frajerów? Zrobiliśmy z tego jakaś mega wielką sprawę, gdzie w rzeczywistości to dla ukrainy błahostka, powinniśmy żądać o wiele więcej. Teraz nagle jak zmienią zdanie to my będziemy szczęśliwi i będziemy się cieszyć jak szczerbaty do sera?



To i z 5 innych spraw to w ogóle powinien być wstęp do jakichkolwiek rozmów z nimi. Nie? to nara, granice zamknięte, lotnisko w remoncie, droga kolejowa zablokowana.