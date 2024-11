Ja pierdzielę, co to ma znaczyć "policjanci wnioskują o kary"? Jak zwykły obywatel zaparkuje na zakazie to mu wpierdzielają mandat bez pytania i nikt niczego nie musi wnioskować, a jak jakaś grupa imbecyli blokuje cały ruch na głównej arterii miasta, to nagle musi być jakaś specjalna prośba i zgoda na karanie? W--------ć do celi na 48h i po mandacie na łebka, a wnioski do sądu o dodatkowe kary można wypisywać kiedy "aktywiści" Pokaż całość