Zastanawia mnie jedno - kto i w jakim celu chciałby obecnie z własnej woli przystąpić do EU. My przystępując mogliśmy się jeszcze dać nabrać na "szybszy rozwój" i "opiekuńczych starszych braci". NATO - ok. - rozumiem, miło jest mieć choć mgliste poczucie bezpieczeństwa, ale EU?! Czego dobrego oczekują ci protestujący od EU?

A co za tym idzie, jakaż to idea lub postać jest ich inspiracją do tak ostentacyjnego poparcia?