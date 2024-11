Aktor został pochowany na cmentarzu Evergreen w Fort Lauderdale, ale humor nie opuszcza go nawet... po śmierci. Zgodnie z jego wolą, na płycie nagrobka pojawiło się epitafium "Let 'er rip" (ang. "Pozwól sobie"), nawiązujące do ukochanej maszynki (do pierdzenia), co oznacza, by nie krępować się i... puścić bąka. Na ceremonii pogrzebowej żałobnicy usłyszeli z głośników motyw przewodni z "Nagiej broni". - jakby ktoś chciał wiedzieć o co chodzi w tytule.