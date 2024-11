Na poprawczaki od lat brakuje pieniędzy.



Z drugiej strony jak słyszę co tam wychowankowie potrafią o---------ć to się słabo robi. Gwałty, molestowanie, ćpanie wszystkiego co się da...



I tak w sumie nigdy do końca nie wiadomo co się dzieje w takim miejscu, bo tam każdy potrafi kłamać tak samo wychowawcy jak i wychowankowie.