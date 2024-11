W ciągu ostatnich 2 lat kupiłam 3 zestawy igieł. W markecie, przez internet i w pasmanterii. Ceny byly od 4 do 11 zł. Każdy zestaw był użyty 1 raz, nie dlatego że nie było potrzeby ale dlatego, że przyszycie guzika potrafio skutecznie zniechęcić do ich używania - były: grube, tępe i szorstkie. Końcówki nieostre i źle się wbijały. Powierzchnia szorstka - źle się przeciągały, szarpały materiał...

To tylko igły. Pożyczyłam od Mamy