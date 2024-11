Gdyby to ruscy zajeli te tereny to nie byloby zadnych problemow narodowosciowych czy etnicznych. Oryginalne ludy umarlyby na kole podbiegunowym a na to miejsce sprowadzonoby czerwonoarmiejcow wraz z rodzinami, poburzono budynki i na ich miejsce postawiono nowe lepsze bo z rosyjskiej plyty. Po 50 latach bylyby to juz odwieczne rosyjskie ziemie jak Krolewiec czy Krym.