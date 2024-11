Kto obraża uczucia deweloperskie, znieważając publicznie przedmiot czci deweloperskiej w szczególności dopłat do kredytów deweloperskich i marży deweloperskiej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów deweloperskich, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.