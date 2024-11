Przecież to wyborcza promuje hejt i deinformację :D

Wiecie o co chodzi naprawdę?

W USA po tym jak Musk wsparł Trumpa kilka lewicowych gwiazdek ogłosiło, że opuszczają X w ramach protestu, bo nie mogą pp wygranej Trumpa opuścić USA jak deklarowały, tak więc opuszczenie X to taki protest na otarcie łez. Za gwiazdkami poszedł radykalny elektorat demokratów, a następnie lewicowe media wspierające tą partię.

Wszyscy poszli na podobną platformę która była rozwijana Pokaż całość