Sytuacja jest taka. Lepiej późno niż wcale. Ale.

O zmianie teatru działań militarnych było wiadomo już pod koniec 2022 roku. Byłem na targach Defence24 właśnie pod względem dronów. Zawiodłem się srogo.

Uczestniczyłem w szkoleniach rezerwy na początku tego roku. Krew mi się zagotowała. Uczestniczyłem bo chciałem zobaczyć jak to się teraz odbywa. Strata czasu to najmniej co mogę powiedzieć. Nie mogę napisać nic więcej bo "nie mogę".

O zmianie środka ciężkości działań Pokaż całość