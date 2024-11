Ciekawi mnie jak podejdzie do tego nasz postępowy rząd, czy zmienią kwalifikacje. No bo skoro dziecko zaczyna się od 24 tygodnia to w takim razie kierowca zabił tylko jednego człowieka, tak?



Wiem, to mega ujowa analogia, bo zginęła ciężarna. Ale wiecie, jak już chcą zmieniać prawo to fajnie gdyby zmienili je po całości i w każdym aspekcie. A nie tylko w jednym.