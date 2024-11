Niech zgadne... wybudowanych maja 200 mieszkan, ktore nie chca sie sprzedac, wiec idzie to w ujemny bilans bo koszta juz poniesione.

Gdyby zejsc z ceny i te mieszkania sprzedac to nagle by sie okazalo ze i marza dodatnia i zyski rekordowe.

No ale czego sie nie robi by urobic spoleczenstwo pod doplaty, by mieszkania nigdy nie stanialy. ¯\(ツ)/¯