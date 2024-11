Według bohaterki tego materiału równość jest wtedy jak tym z mniejszymi szansami ułatwiamy zasady gry, żeby było sprawiedliwie. Co oczywiście sprowadza się do wielu przywilejów dla kobiet. Myślę, że autor materiału dobitnie ukazał wady tego myślenia ale trzymając się tej wypowiedzi. To jeśli mężczyźni więcej wpłacają do ZUS i krócej żyją pobierając świadczenia emerytalne to w imię zasad równości powinni krócej pracować. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )