Niemcy zdobyli rynek to ceny się ustabilizowały, ale to z Gabriela Janowskiego robiono wariata gdy mówił głośno, że tak się stanie. Jeśli wierzycie, że Unia Europejska robi wszystko dla naszego dobra to się mylicie. Niemcy rządzą Unią co we wrześniu stwierdził komisarz Thierry Breton w wywiadzie dla LeMonde. Niemcy zrobią wszystko by stopniowo osłabić naszą gospodarkę albo ją doić