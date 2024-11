Kiedy zaczną wysyłać kobiety na front? Argument, że rodzą dzieci to inwalida, bo na Ukrainie dzietność jest jeszcze mniejsza niż w Polsce.



Ja sam bym nie walczył, bo o co? O witaminki, które w momencie ucieczki z kraju pójdą w bajlando z mokebiakami i innymi islamistami, chociaż do tego to i z kraju nie muszą wyjeżdzać? O dzietność 1.12? W dupie to mam, życie mam jedno.