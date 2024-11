Składka zdrowotna to jest problem, ale abonament na LuxMedy i jeszcze gotóweczka dla "pana profesura byle szpcjej przyjoł" to już nie problem. Lekarzom (którzy zresztą uczestniczą w komisjach sejmowych) to jest na rękę, że służba zdrowia zmierza ku przepaści. Bo gdzie przyjdzie zdesperowany pacjent? Do prywatnego gabinetu z gotówką w zębach. Nigdzie lekarze nie mają tak dobrze jak w Polsce. Kaska z NFZ, kaska z prywatnych ubezpieczeń i jeszcze na koniec gotóweczka Pokaż całość