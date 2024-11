Japończycy zawsze ręcznie sterowali gospodarką, udawało im się to do 1987roku a więc do końca kadencji premiera Yasuhiro Nakasone

Następny premier Naboru Takeshita odwrócił ten trend i odtąd Japonia jest w głębokiej recesji i nic nie pomaga.

Nie bez znaczenia było to, że oberwali gospodarczo od administracji Ronalda Reagana - Porozumienie w Hotelu PLAZA z 1985r.

I dotąd najlepsza japońska elektronika zniknęła z rynków.