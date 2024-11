Jakie to wygodne wytłumaczenie że nie szczepią lisów na zachodzie kraju bo 1000km dalej jest wojna. Jakoś nie ma przeszkód żeby wysyłać zespoły na Eurowizję, mudnial, olimpiadę, prowadzić biznesy, bawić się w klubach, latać na wakacje itp. Ale jak na coś mają w------e i lepiej żeby za nich zrobił to ktoś inny za swoje pieniądze to nagle "tego się nie da, bo wojna". Bezczelne szoszony.