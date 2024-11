Wtf, przechodzę tam prawie codziennie od lat, i nie miałem pojęcia że to jakieś kultowe miejsce. To jest właściwie okno za sklepową ladę, przy której jak widać robi się też jakieś zapiekanki i hamburgery. Nigdy nic stamtąd nie wziąłem bo wygląda to dość obskurnie i ogólnie trochę syfiasto xd