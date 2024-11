Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pielęgniarce która miała wykonywać szczepienia nieustalonym preparatem. Kobieta, która obecnie jest już na emeryturze, miała podać 40 dzieciom inną szczepionkę niż deklarowała. Nie przyznała się do winy. Grozi jej do 8 lat