Kto na takie osoby głosuje?

Czasem myślę sobie, że Polacy tak naprawdę nie zasługują na prawa wyborcze, że nie wiedzą na czym polega demokracja. Myślą,że to zwykły oddany głos i nic więcej.A to ma istotny wpływ na życie wszystkich do okoła. Wiem,że to jest irracjonalne, ale myślę sobie. Gdyby tak pod imieniem i nazwiskiem oddawać swój głos. Czy w wtedy wybory wyglądałyby inaczej? Wiem, że to nie możliwe i zaraz będę biczowany Pokaż całość