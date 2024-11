Pamiętam jeden bardzo częsty argument który podnosili wszyscy zwolennicy EU: wchodzimy w ere mocarstw, trzeba się zjednoczyć by ekonomicznie konkurować z USA i Chinami! No i co? Połączyliśmy się i od tego czasu lecimy w dół, a ekonomia USA jest już 2x większa w stosunku do UE niż była 15lat temu? xD