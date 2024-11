Nigdy nie zrozumiem, co siedzi w głowach takich zwyrodnialców, co tłuką niemowlęta albo właśnie zamykają w szufladzie. W Polsce od lat działa instytucja okna życia. Nie chcesz dziecka? Nie ma najmniejszego problemu - oddaj do okna życia, NIKT nie będzie oceniał. Owszem, policja będzie potem szukała rodziców, ale tylko po to, by można było prawnie przenieść opiekę na zakonnice lub inną instytucję, która jest do tego celu powołana, bo rodzice często nawet Pokaż całość