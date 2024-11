Właściwie to dlaczego pozew nie poszedł z urzędu, tylko po zawiadomieniu? Co robiło Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (kiedyś funkcjonująca jako Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)? Co robiły te wszystkie instytucje, stowarzyszenia, fundacje monitorujące rynek mediowy? Przecież temat był tak głośny, że zawiadomień powinno być co najmniej kilkanaście, a nie jedno i to w dodatku od influencera.