Ile razy to już było?

Ile razy trzeba to debunkować?

Nie da się zrobić kar administracyjnych, bo by wymagało zbyt głębokich zmian w kodeksie karnym i wykroczeń. Min. ze trzeba by usunąć zasadę, że za czyn odpowiada sprawca. Oraz przepis, że płacenie za kogoś innego kar, jest czynem karalnym



Bezprawnik już dawno przestał być wiarygodnym portalem