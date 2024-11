Ale jeśli chcemy odnieść sukces w tej transformacji, musimy być bardziej zręczni.

Typowe p--------o bez konkretów, z którego nie wyniknie zupełnie nic. Ludzie są zmęczeni ciągłym wzrostem wydatków, im prędzej to zrozumieją tym lepiej dla nich. Jak dalej będą brnąć w to bagno, albo chociaż nie zwolnią, to władzę po nich przejmie alt prawica, albo sama unia tego nie wytrzyma.