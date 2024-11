Chętnie jeszcze w innych ankietach zagłosuje. Nie masz jakiegoś głosowania na ulicy/osiedlu? Skoro chcesz abym decydował o twoim życiu to chętnie to zrobię.W sumie to chętnie wypełnię inne ankiety skierowane do MIESZKAŃCÓW danego miasta/dzielnicy/ulicy.Oczywiście będzie trolling bo w dupie mam te miejsca a jeszcze bardziej ludzi proszących o głosowanie obcych