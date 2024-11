Ależ walka o ten program. Szkoda że tak nie walczą z innymi swoimi postulatami jak np. podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Może gdyby to zrealizować to realnie więcej zostawałoby pieniędzy w portfelach polaków, a to przełożyłoby się na zdolność kredytową i możliwość zakupu mieszkania? Do tego wprowadzić kataster i szybciutko na rynku pojawiłyby się nieruchomości do kupienia w normalnych cenach.