I co mu zrobią? posiedzi, dostanie nakaz opuszczenia kraju, którego nie wypełni i zrobi to samo. Niestety ale mentalność Gruzina na obczyźnie to jak nasz sebix na wyjeździe. Wiadomo, że coś odwali. Zrobić mu konkretny przeor, osadzić i znacjonalizować cały jego majątek. Tak żeby po wyjściu gunwo miał. Odstawić na granicę z Ukrami czy coś :D