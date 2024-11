Jest zapowiedź reformy mieszkaniowej, autorstwa Lewicy

Jedyna reforma na którą czekają Polacy to:- nie płacisz -> jesteś eksmitowany od zaraz- zero dopłat, kredytów itd. itp. do kupowania mieszkań (i do innych rzeczy też)Czyli dokładnie odwrotnie niż chce tfu Lewica - bo oni chcą budować mieszkania komunalno-socjalne i opodatkować wszystko co się da.