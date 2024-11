Potem śledził je, okradał na klatkach schodowych, a po kradzieżach - bez skrupułów - spychał je ze schodów.

Przecież tu było usiłowanie zabójstwa. Jak już okradł to mógł uciec ale on celowo chciał wyeliminować ofiarę. Taka osoba która ma 77 lat to jest już jest jak porcelana. Teraz macie piękny przykład jak pięknie wychodzi zapraszanie gości zapewne bez kontroli, a to dopiero początek takiego bandyctwa.