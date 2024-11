Dobry był z Ciebie herbatnik.Tak serio to wyglądał na bardzo pozytywnego gościa. Po koncie na fejsie wyglądało jakby miał wielu przyjaciół i dużo podróżował. No i wygłupiał się w intrenecie pomimo raka. Sympatyczny chłop, który co roku składał wszystkim życzenia świąteczne.