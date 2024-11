Wszystko dzięki temu, że wzięli Szczęsnego do Barcy.

Szczęsny pojechał do Barcy z Mariną -> Marina zadaje się z Anką -> Anka nie robi scen z Bachatą -> Robercik ma czystą głowę i może strzelać gole.



Z bachaty będę śmiał się po wsze czasy, ale szacunek do niego mam.



Jak twierdziłem, że nie odnajdzie się w Barcy tak jestem dumny, że stał się trzonem nowej, innej Barcy...