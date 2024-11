Na reddicie wyjaśnione, w skrócie - znany upierdliwiec, usilnie używający ChataGPT do wszystkiego, i robiący generalnie b----l. Obstawiam, że jeżeli jego wkład faktycznie dawniej był ważny, to pewnie mu się odkleiło i teraz i tak już nic mądrego nie wniesie. Bywa. Wiele osób jest spoko, do momentu aż przestaje.



Tłumaczenie postu z reddita:



Nie został wyrzucony za tę pracę, ale to była ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. I nie został zbanowany w komitecie Pokaż całość