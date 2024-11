Składka jak sama nazwa mówi powinna być równa dla wszystkich a nie procentowa. Procentowy to jest podatek i tak to nazywajmy. Co do tytułu tego wysrywu. DG zakłada się w kilka minut przez internet więc zapraszam. Nie zapomnij tylko o braku urlopów, szukaniu klientów i niższych wyliczeniach do potencjalnej emerytury.