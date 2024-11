I co z tego? Bardak, bule jakość, mięsne szturmy, brak poszanowania życia własnego żołnierza to modus operandi Rosji od wieków. My rozumujemy jako Europejczycy, a na nich trzeba patrzeć jak Patton na Azjatów. Do czasu gdy Moskale sa wstanie zmuszać do walki i gnać na śmierć masy podbitych narodów to Rosja będzie zagrożeniem. To jest ponad 100 milionowy kraj niewolników zarządzanymi przez Kreml.