Oficjalnie German Marshall Fund jest niezależną amerykańską fundacją, która działa na terenie USA i Europy i zajmuje się promowaniem i wzmacnianiem więzi transatlantyckich. Nieoficjalnie mówi się jednak, że GMF jest de facto ośrodkiem lobbystycznym finansowanym przez niemiecki rząd.

ok ale gdzie jest jakieś uzasadnienie tego zarzutu, że to niemieccy lobbyści? ktoś sobie coś napisał i mamy to przyjąć za fakt?